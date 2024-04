Inter-Cagliari, Inzaghi ne cambia quattro! La probabile formazione

Inter-Cagliari è in programma domenica alle 20:45. Inzaghi, in vista della sfida di San Siro, prepara quattro cambi di formazione di cui due obbligati: le scelte

PROBABILE FORMAZIONE – L’Inter si prepara alla sfida al Cagliari di domenica sera. Inzaghi non potrà contare su Pavard e Lautaro Martinez che non saranno a disposizione del tecnico per squalifica. Le due assenze obbligano il tecnico a due cambi certi: in difesa, al posto del francese, favorito Bisseck per una maglia da titolare. In attacco, accanto a Thuram, Sanchez favorito su Arnautovic. Ma i due cambi obbligati non saranno i soli varati dal tecnico: in difesa dovrebbe esserci il ritorno di Bastoni sul centro-sinistra, con Carlos Augusto. Per il resto il tecnico dovrebbe confermare la formazione che ha battuto l’Udinese, anche Mkhitaryan nonostante la diffida ed il rischio squalifica per il Derby in programma lunedì 22 aprile. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Cagliari:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 70 A. Sanchez.