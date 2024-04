Dumfries, rinnovo complicato? Inter, tre nomi per sostituirlo

Dumfries potrebbe lasciare l’Inter nel corso del prossimo mercato estivo. Le trattative per il rinnovo di contratto sono ferme: ecco i tre nomi per sostituirlo in caso di addio

RINNOVO – Dumfries, a fine stagione, potrebbe concludere la sua esperienza con l’Inter. Le trattative per il rinnovo di contratto con l’esterno olandese, in scadenza a giugno del 2025, sono ad un punto morto ed il club nerazzurro potrebbe decidere di lasciar andare l’ex PSV quest’estate per monetizzare il suo addio ed evitare una partenza a zero nell’estate del 2025. In caso di partenza sono i tre i nomi adatti per sostituirlo, sia per budget che per caratteristiche.

SOSTITUTI – Il primo nome per sostituirlo è quello di Kayode della Fiorentina. L’esterno destro classe 2004 è un profilo estremamente interessante e che si sta imponendo come titolare nella squadra di Italiano. Difficile però che Commisso possa privarsi, a cuor leggero, di un talento con queste prospettive. L’altra opzione arriva dall’estero: Aaron Wan-Bissaka del Manchester United. L’esterno destro inglese, acquistato per 55 milioni nel 2019, sta vivendo una stagione di alti e bassi e a fine stagione potrebbe decidere di cambiare aria. Trattativa complicata, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio, ma l’inglese può rappresentare una vera e propria occasione di mercato: il suo contratto, come quello di Dumfries, è in scadenza a giugno del 2025.

DEFILATO – Dei tre il più defilato è Emil Holm dell’Atalanta. Lo svedese, già obiettivo dell’Inter quando militava nello Spezia, sta disputando un’ottima stagione con gli orobici che non sembrano avere intenzione di privarsi di un elemento importante della rosa di Gasperini. In ogni caso bisognerà capire quale sarà la strategia dell’Inter per rinforzare le fasce: va ricordato che a gennaio è arrivato Buchanan, un teorico rinforzo per la fascia destra ma che Inzaghi ha quasi sempre impiegato sulla sinistra. E se fosse proprio il canadese l’erede di Dumfries?