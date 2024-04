VIDEO – Serie A, top 10 assist di marzo: uno dell’Inter sul podio

Il canale YouTube della Serie A ha pubblicato un video con all’interno i 10 migliori assist serviti a marzo: uno dei giocatori dell’Inter sul podio.

VIDEO – Il canale YouTube Serie A ha condiviso un video con le 10 migliori assist serviti a marzo nel corso del campionato 2023/2024. A seguire il filmato con la top 10 degli assist serviti lo scorso mese durante questo campionato che vede due da parte dei calciatori dell’Inter in top 10. Uno di questi si trova sul podio classificandosi al terzo posto. Si tratta dell’assist di Alexis Sanchez per Kristjan Asllani per il gol del momentaneo 1-0 in Inter-Genoa. In nona posizione si trova invece Alessandro Bastoni con un assist per la rete dello 0-1 da parte di Yann Bisseck.

Fonte: YouTube Inter