Inter-Cagliari, occhio a una scelta a sorpresa di Ranieri davanti – CdS

Due giorni a Inter-Cagliari e cominciano a esserci novità concrete di formazione per entrambe le squadre. Lato rossoblù, l’ex Ranieri sta valutando qualcosa di più in attacco. L’opzione data dal Corriere dello Sport.

DOPPIO CENTRAVANTI – Senza Andrea Petagna, che anche ieri ha lavorato a parte, per Inter-Cagliari può esserci una grossa novità in attacco da parte di Claudio Ranieri. Ossia tenere fuori dal 1′ Zito Luvumbo, puntando sul doppio centravanti: Gianluca Lapadula con Eldor Shomurodov. Quest’ultimo domenica scorsa si è reso protagonista di una prova positiva, fornendo l’assist a Tommaso Augello che ha avviato il ribaltone da 0-1 a 2-1 sull’Atalanta. Oggi alle 12.45 se ne saprà di più: è in programma la conferenza stampa del tecnico.

IL RIENTRO – Shomurodov ha avuto una stagione contrassegnata da problemi fisici, tanto che gli unici due gol li ha fatti un mese fa alla Salernitana. Ma ora sta ritrovando la condizione migliore e si candida per Inter-Cagliari di domenica sera. Finora i rossoblù non hanno avuto un vero bomber, tanto che i migliori marcatori sono appena a quota quattro. Ma nel recente periodo sono arrivati segnali netti in ottica salvezza. Oggi, intanto, sarà presentata una maglia celebrativa (è il 54° anniversario dello scudetto) che però non verrà utilizzata in Inter-Cagliari.

Fonte: Corriere dello Sport – Giuseppe Amisani