Gasperini: «Inter, Milan e Napoli più avanti della Roma. Mourinho evoluto»

Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Atalanta, si è espresso sulla lotta Scudetto con Inter, Milan e Napoli davanti alla Roma. Poi parla della carriera di Mourinho

A TU PER TU − Gasperini dice la sua sulla Roma e sul confronto con Mourinho: «Nell’immediato dico Napoli, Milan e Inter, sono un po’ più avanti. La Roma ha un organico forte, può pensare di competere, è una squadra che può crescere. Mourinho allenava un’Inter stratosferica e il Genoa. In quel momento era nettamente sopra come valori. Lui col passare degli anni ha cambiato così come alla Roma. Ad esempio adesso gioca con la difesa a tre, che non faceva parte del suo bagaglio. Va al passato con i tempi, è un tecnico che modifica in base all’avversario».