Marotta: «Inter Women, crescita continua! Calcio femminile importante»

Beppe Marotta, in tribuna per assistere alla sfida fra Inter Women e Pomigliano (vedi articolo), ha parlato ai microfoni di LA 7. Di seguito le sue dichiarazioni

CRESCITA – Queste le parole di Marotta: «Inter Women? Il nostro è un processo di crescita che continua, grazie al fatto che abbiamo un’ottima allenatrice che conosco bene. Quest’anno abbiamo cercato di potenziare la rosa a sua disposizione ed i risultati ci danno ragione. Un processo di crescita lenta ma gli obiettivi sono a medio termine. Progetto? Tutto il movimento calcistico è in grande crescita, lo seguo attentamente, il fatto di essere meritatamente riconosciute come professioniste legittima una realtà importante. Il calcio femminile rappresenta per noi Italia un fenomeno socio-educativo importante. Vedo le richieste delle bambine al nostro club. Guardo al futuro partendo dal presente: tante ragazze si avvicinano a questa disciplina che non ha nulla da invidiare a quello maschile».

OBIETTIVI – Marotta parla del fenomeno del calcio femminile, in crescita in Italia: «Innanzitutto il fenomeno femminile lo conosco. Alla Juventus, con Stefano Braghin, abbiamo creato quella squadra che ancora oggi è imbattuta. Abbiamo cercato di creare un fenomeno che lavorasse nel contesto strutturale ed organizzativo anche della squadra maschile a Vinovo. Stiamo cercando di ricrearlo a Milano, purtroppo abbiamo alcune carenze strutturali. Io credo che lo sport abbia bisogno di nuove strutture, spero che il Governo possa colmare questa deficienza. Quindi, come dicevo, per quanto riguarda il nostro club, cerchiamo di ricalcare altrove. Inter Femminile a San Siro? L’unico problema grosso è che ci sono due squadre Milan ed Inter che partecipano a tre competizioni, venerdì gioca anche la Nazionale. Questo non fa altro che usurare il campo di gioco. Questo è l’unico limite. Ma sottolineo come a Milano esista una struttura come l’Arena: con un minimo sforzo si possa arrivare a far giocare sia l’Inter che Milan in un contesto ambientale, storico direi di grande emozione. Questo è uno degli obiettivi prefissati»