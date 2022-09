Inter-Pomigliano Femminile 2-0 al 45′: Polli bis e Durante decisiva su rigore!

Inter-Pomigliano Femminile per la 3ª giornata del Campionato Femminile di Serie A allo Stadio “Franco Ossola” di Varese. L’Inter Women chiude il primo tempo in vantaggio di due reti a zero. Il risultato è opera della fantastica doppietta di Polli e del rigore parato da Durante. Di seguito il report del primo tempo di Inter-Pomigliano Femminile.

NB: Segui Inter-Pomigliano Femminile grazie alla cronaca testuale di Inter-News.it (qui il LIVE).

PRIMO TEMPO – I primi 45′ di Inter-Pomigliano Femminile iniziano con l’Inter Women che si rende subito pericolosa in fase offensiva. Prima con un’azione interessante al 3′ e poi con il calcio d’angolo guadagnato, la palla finisce fuori di pochissimo. Al 15′ una strepitosa palla di Irene Santi lancia a rete Elisa Polli che, con freddezza, trova il gol del vantaggio. Non è finita qui, però. Perché sempre l’attaccante nerazzurra segna la rete del 2-0 dell’Inter al 22′. É doppietta per Polli, che sfrutta una palla arrivata in area dopo la deviazione di un calcio d’angolo. Beatrice Merlo al 36′ prova la conclusione da fuori, una delle sue caratteristiche, ma non trova la porta. Al 41′ rigore in favore del Pomigliano, per un tocco di mano in area di Santi, ma Francesca Durante si oppone alla conclusione di Ferrario. La porta della squadra di Rita Guarino rimane inviolata. Il primo tempo di Inter-Pomigliano Femminile si chiude sul 2-0. Un risultato molto favorevole per l’Inter Women, che ha dominato l’intera partita. Il Pomigliano Femminile si è reso pericoloso solo in seguito a pochi errori in fase di costruzione delle nerazzurre.

Inter-Pomigliano Femminile – Tabellino

2 INTER – POMIGLIANO 0

Marcatrici: Polli (I) al 15′ e al 22′.

INTER WOMEN (4-3-3): 22 Durante; 2 Sonstevold, 29 Kristjansdottir, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 5 Karchouni, 34 Mihashi, 6 Santi; 33 Ajara Njoya, 9 Polli, 11 Chawinga.

A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli; 3 Van der Gragt, 7 Marinelli, 8 Brustia, 10 Bonetti, 14 Robustellini, 17 Fordos, 18 Pandini.

Coach: Rita Guarino

POMIGLIANO (5-3-2): 1 Cetinja, 3 Fusini, 4 Konat, 5 Passeri, 7 Corelli, 8 Gallazzi, 10 Sena Das Neves, 16 Rizza, 20 Martinez, 28 Ferrario, 33 Novellino.

A disposizione: 29 Fierro, 2 Apicella, 6 Rabot, 9 Amorim Dias, 11 Manca, 18 Rocco, 21 Di Giammarino, 30 Battelani, 44 Miotto.

Coach: Nicola Romaniello

ARIBTRO: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia. Assistenti: Giuseppe Luca Lisi della sezione di Firenze e Emanuele Spagnolo della sezione di Reggio Emilia. Quarto ufficiale: Alberto Munfuletto della sezione di Prato.

NOTE – Durante (I) para un rigore a Ferrario (P) al 41′. Ammonita: Santi (I) al 38′. Recupero: 1′ (PT).