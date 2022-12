Garbo: «Lautaro Martinez e Lukaku, non un bel ricordo ai Mondiali»

Il giornalista Garbo, ospite di TMW Radio, ha espresso una suo parere sullo stato dei calciatori dell’Inter che sono andati ai Mondiali (vedi articolo). In particolare il giornalista in particolare ha parlato di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

NON BENE − Domenica sono terminati i Mondiali con la vittoria dell’Argentina di Lautaro Martinez. Il Toro non ha però brillato durante la competizione riuscendo a perdere anche il posto da titolare in favore di Julian Alvarez. Altro calciatore che ha molto deluso in Qatar è stato Romelu Lukaku, che con la Croazia ha fatto vedere di non essere in una condizione fisica ottimale. Daniele Garbo ha espresso una sua opinione proprio sul Mondiale dei due attaccanti nerazzurri e di come l’Inter a causa loro esce da questa competizione. Le sue parole: «L’Inter non esce bene da questi Mondiali. Basti pensare che i suoi attaccanti Lukaku e Lautaro Martinez non hanno lasciato un bel ricordo di loro».