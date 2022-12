Taveri: «Lautaro Martinez protagonista in finale! Due dell’Inter delusioni Mondiali»

Lautaro Martinez domenica ha vinto i Mondiali e il suo subentro in finale, che pure in tanti hanno eccessivamente criticato, per Taveri vale un premio. A Sport Mediaset il giornalista boccia invece altri due dei convocati dell’Inter (vedi articolo).

I MIGLIORI – Mino Taveri valuta i migliori dell’Argentina in finale, oltre Lionel Messi: «Voglio segnalare Angel Di Maria, la scelta a sorpresa di Lionel Scaloni. Ha procurato un rigore e fatto un bellissimo gol, sicuramente un bel riconoscimento per il giocatore della Juventus. Poi però c’è anche Lautaro Martinez, se vogliamo: è entrato in partita. Ha sbagliato dei gol, però è stato protagonista. Invece contro c’è la delusione di Olivier Giroud e Theo Hernandez. Condannarli? Forse no, perché hanno fatto un gran Mondiale, però nella finale hanno mancato l’appuntamento più importante».

I FLOP – Se Taveri segnala Lautaro Martinez fra i migliori, per lui nei “peggiori” dei Mondiali ci sono due dell’Inter: «La delusione più grande arriva da Romelu Lukaku. Ci si aspettava molto di più da tutto il Belgio, ma soprattutto dall’interista. Di solito quei gol con la Croazia non li manca. Poi Dusan Vlahovic, che ha giocato molto poco, quindi André Onana che a questo Mondiale ha giocato poco per vicende anche extrasportive. Lo riconsegnano al campionato italiano non con l’aureola del più bravo».