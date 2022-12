Prima Pagina IN Edicola: fuorigioco si cambia subito, semiautomatico in A

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Fuorigioco si cambia subito. Dal consiglio federale il via libera alla novità già sperimentata con successo in Qatar e in Champions League.

TUTTOSPORT

Fuorigioco semiautomatico. In A si comincia il 27 gennaio.