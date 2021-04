Fabio Galante, ex calciatore dell’Inter e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “TMW Radio”, analizzando la prestazione dei nerazzurri contro il Sassuolo

EFFICACI – La vittoria contro il Sassuolo, e la prestazione cinica offerta dall’Inter, hanno innescato una polemica sterile a partire da ieri sera (vedi articolo). Ne ha parlato anche Fabio Galante, ai microfoni di “TMW Radio”, durante la trasmissione Maracanà: «Ho letto tante interviste – ha detto Galante – è normale che Antonio Conte dica che per essere belli si deve andare dall’estetista. È la verità, alla fine tra due o tre anni ci ricorderemo di chi vince e non di chi ha fatto calcio spettacolo ma non ha vinto. Contano solo i risultati. In Europa? Io credo che se si giocasse ora qualcosa in più si potrebbe fare. Di sicuro oggi non è un’Inter bella ma è solida. Non è semplice fargli gol (QUI abbiamo cercato di spiegarvi perché)».