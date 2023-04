FOTO – Vinicius Jr. al fianco di Lukaku: «Mano nella mano»

Continuano ad arrivare i messaggi di solidarietà per Romelu Lukaku, vittima dell’ennesimo caso di razzismo in occasione di Juventus-Inter. Anche l’attaccante del Real Madrid Vinicius Jr. ha espresso la sua vicinanza al belga.

MANO NELLA MANO – Vinicius Jr. non è nuovo a casi di razzismo. Come successo anche in occasione di un recente derby tra Real e Atletico Madrid. Proprio per questo ha voluto esprimere la sua vicinanza a Romelu Lukaku per quanto accaduto in Juventus-Inter, con un post sul suo profilo Twitter ufficiale: “Tutti insieme mano nella mano” il suo messaggio.

Questo il tweet dell’attaccante del Real Madrid.