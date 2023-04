Lautaro Martinez, se ci sei batti un colpo: all’Inter serve il suo leader

Si è spento nelle ultime partite Lautaro Martinez, che sembra aver accusato oltremodo l’errore su rigore contro lo Spezia. Cinque le gare consecutive senza segnare, in un momento dove l’Inter ha bisogno del suo leader tecnico e carismatico.

BATTI UN COLPO – Dopo l’errore dal dischetto contro lo Spezia, Lautaro Martinez è entrato in una delle sue spirali negative nelle quali non riesce a trovare il gol. L’ultima rete dell’argentino risale allo scontro di San Siro con il Lecce, dopo cui si sono susseguite cinque partite senza che l’argentino abbia messo la sua firma. Il che si è riflesso anche sull’Inter stessa, che ha di fatto messo fine alla siccità da gol proprio ieri contro la Juventus grazie al rigore segnato da Romelu Lukaku. Lautaro Martinez ha di fatto trascinato i nerazzurri in tutta la prima parte di stagione, ma è proprio ora – con un aprile pieno zeppo di partite di incalcolabile importanza – che servono di più i suoi gol.

LEADER CERCASI – Lautaro Martinez è di fatto il leader tecnico e carismatico non soltanto dell’attacco, ma dell’intera squadra. Per questo non è un caso che il suo momento di appannamento coincida con il momento di appannamento dell’Inter. Ora contro la Salernitana sarà già fondamentale sbloccarsi anche e soprattutto per il suo morale. Perché poi arriva la gara con il Benfica, dove servirà il miglior Lautaro Martinez ai nerazzurri per potersi giocare le proprie chances di passare alle semifinali di Champions League. Una competizione nella quale l’argentino ha peraltro segnato un solo gol in questa stagione in otto partite: quello in casa del Barcellona. Troppo poco.