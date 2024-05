Cassano tuona: «Allegri vinceva a cu**! Juventus forte insieme all’Inter»

Cassano duro e senza mezze misure nei confronti di Max Allegri, che da poco ha lasciato la Juventus da esonerato. L’ex giocatore tuona e cita pure l’Inter.

DURO − Antonio Cassano, durante il programma Fiera del Calcio, ha tuonato contro Massimiliano Allegri e il suo lavoro alla Juventus: «Se tu vai a vedere ha preso delle rumble clamorose, tipo contro l’Atalanta. Nel girone di andata è stata una casualità, un culo, molte partite non le doveva vincere: ricordo a Monza al 95′, con l’Atalanta doveva perdere, ha preso 4 gol a Sassuolo. Ha fatto partite indegne. Lui non ha dato niente. Allegri non poteva darti niente, già quando è stato preso da Allegri tre anni fa. Ha avuto la squadre più forte insieme all’Inter, ma lui non ha fatto rendere nessuno al massimo. Non ha vinto niente, perché non lasciava sei-sette mesi fa. Lui disse che gli interessavano i trofei e non il gioco».