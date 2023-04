VIDEO – Derby d’Italia: paga il giusto per il peccatore! Lukaku e Handanovic assenti al ritorno | TG Inter-News 05/04/2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è su Juventus-Inter e sui fatti riprovevoli accaduti a fine partita

TG IN NERAZZURRO − Juventus-Inter si è conclusa con il punteggio di 1-1. Un risultato giusto per quanto visto in campo ma macchiato dai fatti di fine partita con Lukaku, bersagliato da beceri cori razzisti da parte di un gruppo di tifosi bianconeri, e ingiustamente espulso per l’esultanza sul gol del pareggio erroneamente ritenuta provocatoria dall’arbitro della gara Massa. Il belga salterà la semifinale di ritorno. Da segnalare, nel concitato finale, anche lo scontro prima verbale e poi fisico fra Handanovic e Cuadrado, con il colombiano che provoca e poi sferra un pugno al capitano dell’Inter (vedi video). I fatti dell’Allianz Stadium hanno indignato il mondo del calcio, che si è mosso compatto a sostegno dell’attaccante nerazzurro. Spazio poi alle parole di Inzaghi nel post gara e ai prossimi impegni della squadra. Un commento, inoltre, sulla Primavera di Chiuvu eliminata dalla Roma in Coppa Italia. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di mercoledì 5 aprile pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

