FOTO – Lukaku è già in Italia: vacanze in Costa Smeralda in yacht!

L’Inter sta architettando un calciomercato da top squadra. Il nome che ovviamente scalda di più gli animi è il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku che, nel frattempo, si trova già in Italia.

VACANZA – Manca davvero ormai solo l’ufficialità ma è tutto fatto per il ritorno di Romelu Lukaku a Milano, sponda Inter. L’attaccante belga intanto si gode gli ultimi scampoli di vacanze prima di sostenere le visite mediche con i nerazzurri e poi firmare il contratto. Dove si trova Big Rom? Già in Italia, precisamente in Costa Smeralda!

Insomma, Lukaku è già in Italia. Ora si tratta solo di fissare una data per l’ufficialità con l’Inter ma tutto sembra presagire che settimana prossima sarà quella decisiva per il ritorno di Big Rom.