Riquelme chiude a Vidal al Boca? «Nessun contatto. Slot stranieri pieni»

L’Inter sta lavorando molto attivamente sul mercato, sia in entrata sia in uscita. Un nome pronto a lasciare Milano è Arturo Vidal. Il Boca Juniors sembrava un’opzione ma Riquelme socchiude un po’ le porte.

PORTE – L’Inter sta facendo un grande calciomercato in entrata e ora è tempo di lavorare in uscita. Gli esuberi sono tanti e uno di questi è Arturo Vidal. Il cileno non rientra più nei piani della società ed è pronto a rescindere il contratto (con buonuscita) per poi aggregarsi a un nuovo club. Una delle pretendenti sembrava essere il Boca Juniors ma dall’Argentina, in un’intervista a Tyc Sports, Riquelme, vicepresidente del Boca, socchiude un po’ le porte. «Con Vidal non ci abbiamo parlato. Se torna Hurtado, avremo gli slot degli stranieri pieni».

Fonte: Tyc Sports