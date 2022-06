Gosens: «Non voglio vacanze, voglio prendermi l’Inter e il Mondiale»

L’Inter nel mercato di gennaio scorso ha preso a prezzo di saldo dall’Atalanta Robin Gosens. Il tedesco è tornato dall’infortunio facendo vedere a sprazzi il suo strapotere fisico sulla sinistra.

OBIETTIVI – Robin Gosens è solito tenere una rubrica su 11 Freunde dal nome ‘Espresso mit Robin’. In questo numero l’esterno dell’Inter ci tiene a precisare come sia molto carico e svela quali sono gli obiettivi per la prossima stagione. Eccone un paio di estratti. «Lo scorso anno non ho giocato per cinque mesi perché ero infortunato. Lasciando l’Atalanta sono uscito dalla mia comfort zone. All’inizio non ero un titolare all’Inter, dunque ho avuto poco tempo per giocare. Ora quindi, nonostante la fine della stagione, non ho voglia di andare in vacanza perché mi sento bene e in forma e ho un bisogno disumano di correre su e giù a sinistra. (…) Ho due obiettivi per quest’anno: diventare un titolare dell’Inter così da realizzare il mio sogno più grande, giocare al mondiale con la Germania».

Fonte: 11 Freunde.de