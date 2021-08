Foschi: «Dzeko? Non è Lukaku, ma l’Inter deve fare mercato particolare»

Dzeko può essere il sostituto di Lukaku all’Inter, con accordo possibile già in questi giorni. Il dirigente Rino Foschi, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, ha commentato i cambi in attacco.

DA 9 A 9 – Rino Foschi parla di cosa lascia l’imminente passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea: «L’Inter ha vinto il campionato e aveva delle difficoltà economiche, quindi si sapeva che in diverse squadre di Serie A ci sarebbe stato un grande mercato in uscita. Come si rimpiazza? Non è facile, e se dai via Lukaku per fare cassa devi rimpiazzarlo facendo un mercato particolare con un giocatore comunque importante. Edin Dzeko? Un buon giocatore. L’anno scorso ha avuto dei problemi, poi ha finito il campionato col sorriso. Ha delle caratteristiche da prima punta e l’Inter sta cercando una prima punta, anche se non è Lukaku».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo