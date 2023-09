Fontanarosa prima out, ma il Cosenza fa il colpaccio a Palermo

Fontanarosa per la prima volta in questa Serie B non gioca, ma il Cosenza trova una vittoria di spessore. Lo fa nel recupero contro il Palermo, con un eurogol.

TRIONFO ESTERNO – Il Cosenza trova il modo migliore per ritrovare la vittoria che mancava dalla gara inaugurale del campionato. Nell’anticipo della sesta giornata di Serie B i calabresi si impongono per 0-1 al Barbera contro il Palermo, che arrivava sulle ali dell’entusiasmo. Decide un eurogol di Luigi Canotto, che al 91’ parte in contropiede e con un siluro dai venti metri manda il pallone all’incrocio. Prima volta completamente in panchina per Alessandro Fontanarosa, prestito dall’Inter al Cosenza che aveva sempre giocato finora.