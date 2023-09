Il Lecce vola ancora, secondo dietro l’Inter! Genoa battuto in dieci

Il Lecce non solo mantiene l’imbattibilità (come solo Inter e Juventus), ma si issa al secondo posto in Serie A. Nell’anticipo di stasera il Genoa cade 1-0 dopo aver giocato oltre un tempo in dieci.

ALTRO SUCCESSO – Tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque giornate. Inizio da sogno per il Lecce, grande rivelazione di questo avvio di Serie A e vittorioso anche stasera col Genoa. Finisce 1-0 al Via del Mare, in una partita che sembrava bloccata nonostante l’inferiorità numerica per gli ospiti. Questo perché Aaron Martin, già ammonito al 9’, si becca il secondo giallo per un intervento su Pontus Almqvist sulla linea laterale al 36’. All’ora di gioco Nikola Krstovic, altra sorpresa e reduce da tre gol di fila, ci prova in rovesciata ma manda a lato. Poco dopo tentativo sul fondo di Almqvist. È una mossa di Roberto D’Aversa, già premiato miglior allenatore del mese di agosto dalla Lega Serie A, a dare i tre punti al Lecce. Rémi Oudin, in campo dal 60’, all’83’ si inventa un sinistro dai venticinque metri imparabile per Josef Martinez. È il gol dell’1-0, risultato che non cambia più. Dopo sei minuti di recupero il Via del Mare gremito festeggia: Lecce secondo dietro l’Inter.