Balogun rimpianto Inter? No, disastro! Sbaglia due rigori e perde al 91′

Ricordate Balogun? Per lungo tempo l’Inter l’aveva valutato per l’attacco, salvo poi fare altre scelte. Ha comunque lasciato l’Arsenal, è tornato in Ligue 1 al Monaco ma oggi è risultato protagonista in negativo: ha sbagliato due rigori e i suoi hanno perso in casa 0-1 col Nizza.

UNA SCIAGURA – Il Nizza scala in testa alla Ligue 1, con dodici punti in sei giornate, ma deve ringraziare Folarin Balogun. L’ex obiettivo dell’Inter, poi passato al Monaco, stasera ha sbagliato ben due rigori nella sconfitta per 0-1 nel derby della Costa Azzurra. Al 12′ il primo, parato da Marcin Bulka. I monegaschi ne hanno un altro a inizio ripresa, al 55′: ancora Balogun si ripresenta dal dischetto, ma calcia in maniera terribile praticamente centrale e Bulka respinge ancora. Come se non fosse drammatica la situazione dei padroni di casa al 91′ Jérémie Boga (ex Sassuolo e Atalanta) parte in progressione da centrocampo e dopo averne saltati due fulmina Philipp Kohn per lo splendido 0-1 che manda il Nizza dell’allenatore italiano Francesco Farioli primo in classifica. E Balogun questa serata se la ricorderà a lungo.