Fiorentina, Ribery tra i convocati! Dubbio risolto anche in vista dell’Inter?

Franck Ribéry Fiorentina

Frank Ribery era uscito anticipatamente dal turno infrasettimanale che la Fiorentina aveva perso in casa della Lazio. Si temeva un lungo stop per il francese: ma le convocazioni di Cesare Prandelli, per la sfida casalinga col Cagliari, hanno fugato ogni dubbio anche in vista della partita di Coppa Italia contro l’Inter

RISORSA – Nulla di grave per Frank Ribery, tornato a disposizione della Fiorentina di Cesare Prandelli dopo l’infortunio al ginocchio patito contro la Lazio pochi giorni fa. Gli esami strumentali avevano già escluso lesioni. Oggi è arrivata anche la convocazione per l’ex Bayern Monaco, che sarà sicuramente una risorsa importante per i viola anche in vista della gara di mercoledì, negli ottavi di Coppa Italia, contro l’Inter di Antonio Conte.