Preziosi: “Cessione Genoa? Trattativa in corso! Anche l’Inter…”

Condividi questo articolo

Enrico Preziosi

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato a “Rai Radio Due” di una possibile cessione della società rossoblu. Il numero uno dei liguri ha sottolineato come la situazione sia difficile, considerato anche i passaggi societari di Roma e Milan e della possibile cessione dell’Inter.

PASSAGGI DI PROPRIETÀ – L’impatto della pandemia di Coronavirus ha lasciato grandi strascichi anche nel mondo del calcio. Come sottolineato dal presidente del Genoa Enrico Preziosi, che ha confermato di essere vicino alla cessione della società rossoblu. Il proprietario del club ligure ha anche ribadito come non sia qualcosa di nuovo e inaspettato in questo periodo, prendendo a esempio anche altre società tra cui l’Inter: «Confermo che c’è in corso una trattativa per la vendita del club, potremmo chiudere in poche settimane. Abbiamo visto che anche il Milan e la Roma sono passati di mano, così come si parla di una possibile cessione per l’Inter. Spero solo che noi potremo avere qualcuno in grado di offrire maggiori garanzie del sottoscritto».

Fonte – Rai Radio Due