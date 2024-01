Fiorentina-Inter, Pavard essenziale! Lautaro Martinez decisivo: pagelle – CdS

L’Inter ha battuto la Fiorentina riconquistando la vetta della classifica in Serie A. Protagonisti di serata Lautaro Martinez, autore del gol vittoria, e Sommer che para il rigore di Nico Gonzalez. Le pagelle della gara redatte dal Corriere dello Sport

SOFFERENZA – L’Inter ha battuto la Fiorentina per 0-1, dopo una gara difficile e ricca di sofferenza. A decidere la gara la rete di Lautaro Martinez, e il rigore parato da Sommer. Il capitano dell’Inter è il migliore in campo nelle pagelle redatte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: voto 7,5 per l’attaccante, arrivato al diciannovesimo gol su diciannove presenze, sempre decisivo per la squadra. Voto alto anche per Mkhitaryan: 7 per il centrocampista, sempre nel vivo del gioco con lucidità e dinamismo. Prestazione positiva per Pavard, bravissimo in difesa e provvidenziale in due salvataggi in area di rigore, voto 6,5 per il difensore. Voto 6 invece per Sommer, l’altro eroe di serata: secondo il quotidiano il portiere esce male su Nzola in occasione del fallo che porta al rigore per i viola, ma si riscatta proprio neutralizzando il tiro dal dischetto di Nico Gonzalez.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini