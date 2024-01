Calvarese conferma: «Sommer-Nzola non è intervento da Var»

La moviola su Tuttosport dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese conferma quanto pensato dai tifosi dell’Inter. Non ci doveva essere il rigore per la Fiorentina sul contatto Sommer-Nzola.

MOVIOLA – Gianpaolo Calvarese giudica l’operato dell’arbitro di Fiorentina–Inter: «Tre gli episodi discussi. Regolare il gol di Lautaro Martinez: l’attaccante argentino va corpo a corpo con Parisi, ma si strattonano entrambi, giusto non fischiare. È da calcio di rigore il contatto in area interista a fine primo tempo. Bastoni trattiene in maniera prolungata Ranieri: il difensore nerazzurro parte con un corpo a corpo lecito, che poi si trasforma in una trattenuta a due braccia ai danni del calciatore viola che voleva impattare il pallone. L’obiettivo di Ranieri è il pallone, mentre Bastoni sembra preoccuparsi solo di trattenere l’avversario girandosi dalla parte opposta rispetto al pallone. Nel secondo tempo il rigore per l’intervento di Sommer ai danni di Nzola. Classico episodio in cui chi arriva prima vince: ma nessuna delle telecamere sembra chiarire chi tra il portiere e l’attaccante abbia la meglio: da una telecamera sembra essere il nerazzurro, dall’altra il calcio te viola. Per questo stona l’intervento VAR».