Figo: «Inter, quante emozioni in quattro anni. Sorpreso da un giocatore»

Luis Figo, intervistato per il Matchday Programme di Inter-Napoli, ha raccontato tutte le emozioni che ha provato nel giocare in maglia nerazzurra. Un commento, poi, sulla squadra allenata da Simone Inzaghi.

EMOZIONI – Queste tutte le emozioni di Luis Figo per il suo periodo passato in nerazzurro: «Il momento che mi è rimasto più impresso dei miei anni all’Inter è la prima volta che ho giocato a San Siro, quando ho alzato lo sguardo e ho sentito tutti quei tifosi che ci spingevano è stato bellissimo. L’ultima partita della carriera invece credo sia il giorno più emozionante della mia intera vita calcistica: sono tante le emozioni che ho provato nelle quattro stagioni in cui ho indossato questa maglia e anche tutti i trofei conquistati sono stati importanti».

GRUPPO – Figo ha poi commentato la stagione della squadra: «Come vedo questa Inter? È una squadra gioca un buon calcio, sta facendo un anno molto positivo. Thuram mi ha sorpreso molto per il suo impatto e per quello che ha saputo dare, anche se la vera forza credo sia il gruppo e l’apporto che danno in campo tutti i giocatori della rosa».

Fonte: Inter.it