Facchetti: “Eriksen tra i 7-8 colpi migliori degli ultimi 20 anni! Conte-Inter…”

Condividi questo articolo

Facchetti si è soffermato sul mercato dell’Inter e in particolare sull’arrivo di Christian Eriksen (occhio al possibile esordio del danese) ai microfoni di “TMW Radio”. Parole al miele anche per l’impatto di Antonio Conte in nerazzurro: ecco le sue dichiarazioni

COLPI PROMOSSI – Gianfelice Facchetti promuove il mercato dell’Inter: «C’è molta soddisfazione. Hanno continuato bene il lavoro iniziato in estate, giocando in anticipo con Eriksen. Di meglio credo non si potesse fare, visti anche i paletti del fair play. E raramente gennaio è un mercato di grandissime occasioni. E invece lo hanno fatto. Quello che doveva esser fatto è stato fatto. Non so se ci sarà questo colpo in attacco. Conte ha l’abitudine di farsi sentire, ma credo sarà comunque soddisfatto».

ACQUISTO TOP – Gianfelice Facchetti entusiasta per l’arrivo del danese dal Tottenham: «Come collochi come importanza l’acquisto di Eriksen? Credo sia tra i 7-8 acquisti più importanti degli ultimi 20 anni. Con Moratti ne abbiamo avuti di nomi importanti che hanno fatto sognare. E’ dal 2012 che mancava un colpo così. Conte è entrato bene nell’ambiente Inter? C’è stato feeling immediato. Il tifoso è più concentrato sul presente che sul resto. Certo, il resto conta ma il presente vale più di tutti. Valgono i risultati e la volontà dei giocatori. Gli anni scorsi i giocatori facevano fatica a farsi amare. Quest’anno sono rigenerati. Fin qui è un rapporto tra professionisti, vedremo cosa ci sarà nel futuro. Se uno riesce ad innamorarsi di un dna che non gli appartiene, sarà un sentimento ancor più ricambiato».