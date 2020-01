Inter-Fiorentina, i diffidati e gli squalificati per i quarti di Coppa Italia

Condividi questo articolo

Inter-Fiorentina si giocherà alle ore 20.45, presso lo Stadio Giuseppe Meazza, per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco la situazione disciplinare per la partita di questa sera, con uno squalificato nei viola e tutti gli ammoniti agli ottavi per le due squadre diffidati (si entra al primo giallo). Qui il riepilogo con la situazione disciplinare per tutte le partite del turno che si conclude oggi.



INTER-FIORENTINA mercoledì 29 gennaio ore 20.45 (quarti di finale Coppa Italia)



Diffidati Inter: Diego Godin, Stefano Sensi

Squalificati Inter: nessuno

Diffidati Fiorentina: Dalbert Henrique, Giuseppe Iachini (allenatore)

Squalificati Fiorentina: German Pezzella (una giornata)