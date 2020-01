FOTO – Inter-Fiorentina: lo spogliatoio. Eriksen in primo piano: un dettaglio

Inter-Fiorentina si avvicina sempre di più. A poche ore dall’inizio della partita di Coppa Italia, il club nerazzurro ha pubblicato le foto dello spogliatoio nerazzurro sul suo profilo Facebook. Da sottolineare la presenza di Christian Eriksen, ma anche un altro dettaglio con il mercato sullo sfondo

TRE COLPI, ORA IL CAMPO – L’Inter aumenta la tensione in vista della partita di questa sera contro la Fiorentina. I nerazzurri hanno da poco pubblicato le foto dello spogliatoio. Il club ha voluto mettere da subito in evidenza i nuovi acquisti: scontata la foto della numero 24 di Christian Eriksen, in attesa di capire se già stasera ci sarà il suo esordio (qui la probabile formazione). Un dettaglio importante: l’Inter aumenta l’hype per il mercato, scegliendo di pubblicare le foto anche delle maglie di Moses e Young. Campo fondamentale, ma con un occhio a quanto fatto sul mercato: Inter-Fiorentina si avvicina.