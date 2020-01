Inter-Fiorentina: la probabile formazione dell’Inter di Conte (Coppa Italia)

Inter-Fiorentina è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sfida secca. Si punta a vincere per andare in semifinale, possibilmente evitando supplementari e/o rigori. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, ma l’elenco degli assenti a quanto pare sarà abbastanza nutrito. In difesa fuori de Vrij per influenza. Sulle fasce mancherà l’ormai lungodegente Asamoah. Centrocampo dimezzato senza Gagliardini, Brozovic e Sensi, tutti acciaccati. Anche per questo dovrebbe fare il suo debutto in panchina il neo acquisto Eriksen.

MODULO – Più il tempo passa più l’Inter si trova in emergenza numerica. Il mercato stavolta aiuta in parte, Conte è pronto a schierare la formazione che gli dà più sicurezza anche senza utilizzare i nuovi. Solito 3-5-2 ma con tutti i reparti stravolti per via delle assenze pesanti, soprattutto in regia.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Confermato il capitano Handanovic tra i pali. Terzetto arretrato praticamente obbligato con Ranocchia in mezzo coadiuvato dall’esperto Godin sul centro-destra e il giovane Bastoni sul centro-sinistra. D’Ambrosio ancora non è al 100%, mentre Skriniar potrebbe riposare dopo l’attacco influenzare che l’ha messo KO contro il Cagliari, anche se non si può escludere la necessità di schierarlo dal 1′ per dare un punto di riferimento al reparto.

CENTROCAMPO – Scelte obbligate anche in mezzo. Sulla destra torna Candreva dopo la squalifica in campionato, mentre a sinistra l’ex Biraghi è insidiato dalla novità Young e dal partente Dimarco. Ballottaggio ancora da sciogliere. In cabina di regia spazio al grande ex Borja Valero con Barella e Vecino mezzali, rispettivamente destra e sinistra salvo sorprese. Solo panchina per Eriksen?

ATTACCO – Pochi dubbi in avanti. Sicuro del posto solo Lautaro Martinez, che dopo la squalifica in campionato sarà costretto a riposo forzato. Al suo fianco dovrebbe esserci Sanchez, almeno inizialmente pronto a far rifiatare Lukaku dopo il tour de force d’inizio anno.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà la Fiorentina: Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Sanchez, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Berni; Skriniar, Pirola, D’Ambrosio; Young, Moses, Dimarco, Agoumé, Eriksen; Esposito, Lukaku.