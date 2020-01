Inter, Lúcio si ritira: “È un giorno speciale, grazie a chi mi ha supportato”

Lucio, ex difensore dell’Inter, mattatore nella cavalcata nerazzurra al Triplete nel 2010, appende gli scarpini al chiodo. Il difensore, che ha militato nella Brasileiense nell’ultimo campionato, ha affidato al portale brasiliano Globo Esporte le parole che certificano il suo ritiro dal calcio giocato.

ORGOGLIO – Lucimar Ferreira da Silva, o più semplicemente Lúcio, è stato uno degli artefici principali del Triplete dell’Inter nel 2010. Il difensore brasiliano, quest’oggi, ha comunicato il suo ritiro dal calcio giocato. Ecco le sue parole rilasciate al portale Globo Esporte: «È un giorno speciale per me. Oggi finisco la mia carriera come atleta di calcio professionista. Con grande orgoglio e gratitudine per tutti coloro che mi hanno supportato durante tutto questo tempo».