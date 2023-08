Fabbian presente in Juventus-Bologna! Possibile debutto per l’ex Inter

Fabbian, dopo il suo trasferimento dall’Inter al Bologna, è a disposizione di Thiago Motta in vista della sfida in programma oggi alle 18.30 contro la Juventus.

SECONDA CONVOCAZIONE – Dopo un’estate movimentata tra ritiro con l’Inter e passaggio sfumato all’Udinese, Giovanni Fabbian è a disposizione Bologna per la sfida in programma oggi contro la Juventus. Ancora presto per vederlo tra i titolari, ma Thiago Motta lo ha fortemente voluto sarà in panchina alle 18.30. È la seconda convocazione per Fabbian, che lunedì scorso contro il Milan (appena ufficializzato) non è poi entrato. Attende quindi ancora il suo debutto in Serie A.