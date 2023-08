Inter, a Cagliari si sperava in Pavard: Inzaghi sa cosa non vuole

L’Inter deve ancora completare la difesa e il nome caldissimo è ovviamente quello di Pavard. Con l’indisponibilità di Acerbi, Inzaghi ha di fatto gli uomini contati in difesa. A parte i tre titolari, l’unico cambio di ruolo è quello di Bisseck

IN RITARDO – L’Inter, dopo aver completato l’attacco con il ritorno di Alexis Sanchez, sta lavorando per il reparto arretrato dove il grande obiettivo è Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Il francese continua a spingere per approdare a Milano ma Thomas Tuchel non ha ancora dato il suo via libera poiché il sostituto non è ancora in rosa. Fatto sta che a pochi giorni dalla chiusura del mercato, Matteo Darmian non ha ancora un sostituto e infatti, nonostante i problemi riscontrati dopo Inter-Monza, ha recuperato in tempo probabilmente stringendo i denti. All’Unipol Domus Inzaghi si presenta con gli uomini contati in difesa e con la sola alternativa Yann Bisseck in panchina.

Inter, a Cagliari in difesa è già una semi emergenza: Inzaghi ha il diritto di alzare la voce

Inzaghi non a caso ha sottolineato a più riprese quanto ci sia bisogno di un difensore ed è inconcepibile che a campionato in corso ancora si stia trattando. La situazione di Pavard non è semplice e certamente vale la pena insistere dato il valore del giocatore. Inzaghi ha tutto il diritto di alzare la voce e la dirigenza il dovere di ascoltarlo e assecondarlo. Con tre competizioni da affrontare è fondamentale completare la difesa, a meno che non ci si voglia ancora una volta adattare. Ma non è di certo quello che vuole Inzaghi…