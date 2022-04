Evra bacchetta Lukaku: «Ritorno Chelsea, scelta sbagliata dopo l’Inter!»

Evra, ex calciatore oggi opinionista su Prime Video, dopo Chelsea-Real Madrid ha detto la sua riguardo la stagione assolutamente negativa di Romelu Lukaku dopo il suo addio all’Inter e il ritorno in Inghilterra.

STAGIONE NO – Patrice Evra parlando di Romelu Lukaku commenta la scelta di dire addio all’Inter e di tornare al Chelsea: «La gente secondo me ha la memoria corta, perché Romelu Lukaku ha iniziato bene al Chelsea segnando diversi gol. Poi c’è stato l’infortunio e subito dopo le dichiarazioni che hanno fatto discutere dicendo che gli mancava l’Inter. Alla fine ha creato un po’ di casino con i tifosi inglesi. Lui è un tifoso del Chelsea e quindi ha fatto una scelta di cuore tornando, però dopo una stagione così importante all’Inter devi aspettare. Non condivido la sua scelta di ritornare, io gli voglio un bene della madonna però non sono d’accordo con le sue dichiarazioni nei confronti dell’Inter. I tifosi del Chelsea lo hanno ancora perdonato, difatti Tuchel da quel momento lo ha messo fuori dai giochi. Ora c’è questa atmosfera negativa. La sua esclusione adesso è sicuramente una scelta tecnica, però Lukaku per primo ha permesso al suo tecnico di fare questa scelta».