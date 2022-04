Cosmi: «L’Inter peggiore, risultato enorme con la Juventus! Da questo…»

Cosmi vede il bicchiere mezzo pieno nella brutta ma vincente prestazione dell’Inter in casa della Juventus. E non solo per via del risultato. L’allenatore italiano, intervenuto come ospite a “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, crede che l’ambiente nerazzurro possa ottenere un vantaggio proprio per aver invertito una tendenza

TENDENZA INVERTITA – L’osservazione del giornalista Giancarlo Padovan (vedi dichiarazioni) non trova la piena approvazione di Serse Cosmi: «È sbagliato contare solo i gol degli attaccanti per parlare di problemi offensivi di una squadra. Una squadra non è fatta solo di attaccanti. Magari Inter e Milan si sono trovate in un periodo negativo per le punte, ma hanno altri giocatori che possono andare in rete. L’Inter sicuramente come prestazione a Torino ha fatto una delle peggiori del campionato. E la Juventus una delle sue migliori! Ma non è un risultato comune o normale. A volte l’Inter ha giocato meglio senza vincere, ad esempio. Questo le darà forza, insieme al recupero di alcuni giocatori non al top della condizione fisica, a partire da Nicolò Barella».

NUOVA LINFA – Cosmi spiega l’importanza dello 0-1 nerazzurro a Torino: «Da questo risultato enorme raggiunto – perché se avesse perso sarebbe stata virtualmente fuori dalla lotta scudetto, anche se non c’è una continuità tra le prime – quindi avrà il suo vero valore. Tutta la squadra gioverà di questo risultato. La prestazione sarà l’ultimo pensiero dopo aver vinto questa partita, ma ritroverà la concentrazione di alcuni giocatori che avevano perso consapevolezza nell’ultimo periodo. Può ritrovare alcuni giocatori, come Joaquin Correa, che può essere assolutamente decisivo a fine stagione. Il risultato di Torino determinerà tutto per la stagione dell’Inter. Non bisogna fare calcoli, perché le mancano tre punti ma da Bologna non sarà facile portarli a casa…». Questo il punto di vista di Cosmi sulle possibilità tricolori dell’Inter.