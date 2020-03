Europa League, nuova data per la finale. Attesa su Inter-Getafe, la formula

L’Europa League è, ovviamente, costretta a riprogrammare il suo calendario dopo la sospensione di venerdì scorso (vedi articolo). Il sito del quotidiano spagnolo Marca anticipa la nuova data della finale: c’è attesa di capire il destino anche di Inter-Getafe, rinviata assieme a Siviglia-Roma.

L’EUROPA LEAGUE CAMBIA – L’UEFA sta ristrutturando il suo calendario internazionale, nel corso della riunione cominciata stamattina. La prima ufficialità è quella che riguarda il posticipo degli Europei (vedi articolo), che darà tempo alle competizioni per club di essere completate. In Champions League si dovrebbe concludere il 27 giugno, con la finale a Istanbul (vedi articolo), e la stessa settimana si completerà l’Europa League. In attesa dell’annuncio ufficiale Marca anticipa che mercoledì 24 giugno ci sarà, sempre a Gdansk in Polonia, l’ultimo atto della seconda competizione UEFA. L’obiettivo è tornare alla normalità dopo un mese di stop completo, quindi a metà aprile (prima di quanto ritiene possibile la Lega Serie A per il campionato), in modo da concludere in maniera integrale ed entro il 30 giugno entrambi i tornei. Questo significa che si giocherebbero regolarmente tutti i turni, scartando l’ipotesi di Final Four circolata negli scorsi giorni. Da capire (si attende comunicato ufficiale UEFA nel pomeriggio) il destino di Inter-Getafe, una delle due partite di andata degli ottavi di Europa League non disputate giovedì scorso (assieme a Siviglia-Roma).

Fonte: Marca.com – José Félix Diaz