Alciato: “La Uefa al lavoro per la Champions, finale posticipata”

Condividi questo articolo

La Conferenza Uefa in corso ha deciso di rinviare i prossimi Europei al 2021 (qui la notizia). Secondo il giornalista Alessandro Alciato che sta seguendo la conferenza sono state prese delle decisioni anche per la Champions League

FINALE RINVIATA – Alessandro Alciato, in collegamento telefonico per “Tutti Convocati”, ha dato gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda anche la Champions Leauge: «La Uefa dirà che i campionati nazionali dovranno essere chiusi entro l’estate, Coronavirus permettendo, lasciando aperta una porta per poter andare oltre il 30 giugno. In questo momento arrivano informazioni che la finale di Champions di Istanbul è stata posticipata al 27 giugno».