Coronavirus, Conmebol come la Uefa: rinviata la Copa America?

Nel giorno in cui la Uefa ha deciso di rinviare al 2021 gli Europei previsti per quest’estate a causa dell’emergenza Coronavirus (qui la notizia) dal Sudamerica potrebbe arrivare la stessa decisione per la Copa America, anch’essa prevista originariamente per questa estate (inverno, nel continente sudamericano)

L’emergenza Coronavirus provoca lo spostamento di un’altra competizione internazionale. Oggi la Uefa ha deciso ufficialmente di rinviare al 2021 gli Europei previsti originariamente per questa estate e secondo Globoesporte la Conmebol sudamericana avrebbe deciso di prendere analoga decisione per quanto riguarda la Copa America, prevista in origine dal 12 giugno in Argentina e Colombia.

fonte: globoesporte.globo.com