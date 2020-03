UFFICIALE – Europei rinviati al 2021, l’annuncio dell’UEFA. Ora le date per i club

Gli Europei non si svolgeranno nel 2020. Dopo l’anticipazione della federazione norvegese (vedi articolo) è arrivata la conferma dell’UEFA, con un comunicato ufficiale. Si attendono novità sulle date delle competizioni, fra cui Champions League ed Europa League.

RINVIO UFFICIALE – “L’UEFA annuncia di aver posticipato gli Europei, che si sarebbero dovuti giocare a giugno e luglio. La salute delle persone coinvolte nel mondo del calcio è la priorità, così come la necessità di evitare ulteriori pressioni sul servizio pubblico nazionale. Lo spostamento aiuterà tutte le competizioni, al momento bloccate per l’emergenza Coronavirus, che si potranno completare.

Tutte le competizioni UEFA, amichevoli incluse, per club e nazionali maschili e femminili sono sospese fino a data da destinarsi. I play-off per gli Europei e le amichevoli internazionali, previste per la fine di marzo, saranno ora disputate a inizio giugno, a seguito di una review della situazione.

Un gruppo di lavoro è stato creato con la partecipazione delle leghe e i rappresentanti dei club per esaminare le soluzioni riguardanti il calendario, che permetteranno di completare la stagione a seguito delle decisioni prese oggi.

Le scelte, prese dal Comitato Esecutivo UEFA, hanno seguito una videoconferenza svolta oggi con i presidenti e i segretari generali delle cinquantacinque nazionali associate, così come i rappresentanti dell’ECA, dell’European Leagues e di FIFPro, convocata dal presidente Aleksander Ceferin, per ottenere un piano coerente di soluzione del calendario, dopo la diffusione del Coronavirus.

Gli Europei si sarebbero dovuti disputare in dodici città dal 12 giugno al 12 luglio 2020. La nuova data proposta è 11 giugno-11 luglio 2021. L’UEFA tranquillizza chi ha acquistato i biglietti che, se non potranno seguire il torneo nel 2021, avranno un rimborso completo. Le date delle competizioni UEFA, sia di club sia di nazionali maschili e femminili, saranno annunciate a breve”.

Fonte: UEFA.com