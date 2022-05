Eto’o: «Scudetto? Inter deve sempre sognare. Nel 2010 noi ci credevamo!»

Eto’o, a margine della presentazione del “Integration Heroes Match” (una sfida in favore dell’integrazione), in un’intervista su Sky Sport ha parlato della vittoria della UEFA Champions League con l’Inter.

VITTORIA INASPETTATA – Samuel Eto’o torna a parlare della vittoria della Champions League con l’Inter: «Quando sono arrivato nessuno pensava potessimo vincere la Champions League quell’anno. Se chiedevi a qualcuno, tutti dicevano impossibile, ma noi eravamo convinti di avere una squadra forte e capace di lottare. La differenza tra noi e il Barcellona è che avevamo una squadra di uomini, eravamo soldati. Anche chi stava in panchina. Siamo stati i migliori soldati in quell’anno, non era solo qualità. La semifinale con il Barcellona ne è stato l’esempio».

INTER ATTUALE – Eto’o parla in breve dell’attuale lotta scudetto: «I nerazzurri devono sognare sempre di vincere lo scudetto. Una squadra grande vuole sempre vincere, e l’Inter è una di quelle».