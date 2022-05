Fantacalcio Inter: i consigli per la 36ª giornata di Serie A (Inter-Empoli)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la trentaseiesima giornata di campionato, Inter-Empoli.

ORA NEL VIVO – Dopo un’altra settimana caratterizzata dagli impegni europei, ritorna in campo la Serie A e il Fantacalcio con la trentaseiesima giornata del calendario. La lotta scudetto entra sempre più nel vivo e l’Inter non può più sbagliare. In vista dell’imminente giornata, occhio come sempre alla formazione da schierare. Bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

SI GIOCA PRIMA – Per questa giornata l’Inter sarà chiamata a scendere in campo contro l’Empoli (già salvo, ma da non sottovalutare), prima del Milan. I rossoneri, difatti, scenderanno in campo solo domenica sera contro il Verona. Occhio sempre al Fantacalcio con i consigliati e gli sconsigliati dell’Inter per Inter-Empoli. Match in programma oggi a partire dalle 18.45.

INTER-EMPOLI, I CONSIGLI AL FANTACALCIO

GIOCATORI CONSIGLIATI – Partendo dai giocatori consigliati al Fantacalcio per Inter-Empoli, Lautaro Martinez ha finalmente ritrovato una certa continuità con il gol e lo ha dimostrato anche nell’ultima sfida contro l’Udinese, anche se il rigore resta ancora un tabù. L’argentino è ad oggi l’uomo in più di questa squadra (così come Ivan Perisic) e toglierlo sarebbe un suicidio. A proposito di calci di rigore, lo specialista in questione è Hakan Calhanoglu, altro consigliato per questa sfida. Il turco torna a disposizione di mister Simone Inzaghi per questa partita. L’ultimo +3 al fantacalcio risale al gol realizzato in casa contro la Juventus (appunto, su rigore).

GIOCATORI SCONSIGLIATI – Quanto agli sconsigliati al Fantacalcio, Edin Dzeko è in pieno ballottaggio e nonostante parta sfavorito rispetto Joaquin Correa, non è da escludere una possibile sorpresa da parte di mister Inzaghi. Proprio per questo motivo, nonostante un suo record vicino (vedi QUI), proprio questa insicurezza di una maglia da titolare è da escludere in vista di questo finale di stagione al fantacalcio dove ogni punto può essere fatale. Inoltre, contro l’Udinese il bosniaco non ha particolarmente brillato.

POSSIBILE SORPRESA – Nelle ultime partite Federico Dimarco è stato chiamato a sostituire l’infortunato Alessandro Bastoni e lo ha fatto con ottimi risultati. Meglio in fase di impostazione, ma soprattutto in sovrapposizione sulla fascia sinistra. Più volte nel corso della partita tenta l’azione personale e il tiro da fuori, senza dimenticare i calci piazzati. Contro l’Empoli (tra l’altro sua ex squadra…) potrebbe arrivare il classico gol dell’ex.

GIOCATORI INDISPONIBILI – L’unico giocatore indisponibile per Inter-Empoli è Alessandro Bastoni, che non è partito con la squadra e punta per essere a disposizione già dalla prossima giornata.