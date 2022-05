Inter-Empoli è anche la sfida degli ex. Non solo Pinamonti: altri tre!

Inter ed Empoli oggi si affronteranno a San Siro per la gara che alle 18:45 apre ufficialmente la trentaseiesima giornata di Serie A. Sarà anche la sfida degli ex: quattro totali oggi, compreso Pinamonti.

SFIDA DI EX – Inter-Empoli sarà la sfida degli ex e non solo per Andrea Pinamonti, ultimo in questa lista in ordine cronologico. Lui ha fatto il suo esordio con l’Inter nel 2017, totalizzando undici presenze e realizzando anche un gol. Come lui anche Marco Benassi ha giocato nel vi vaio nerazzurro fino a esordire con quella maglia: per lui 13 presenze nella stagione 2012/13 tra coppe e campionato. Venendo agli ex Empoli troviamo Federico Dimarco e Matias Vecino. Il primo ha giocato ad Empoli in prestito proprio dall’Inter. L’uruguaiano, invece, ha invece vestito la maglia azzurra nel campionato 2014/15, in prestito dalla Fiorentina