Esposito, ‘riposo’ in coppa ma il Basilea dilaga: 0-7 e gol dell’altro dell’Inter!

Esposito stavolta non va a segno col Basilea, lui che ha avuto un grande inizio di stagione. In Coppa di Svizzera i suoi hanno vinto 0-7 ma non è stato il classe 2002 l’attaccante di proprietà dell’Inter in gol.

DILAGANTE – Il Basilea vince 0-7 nell’esordio in Coppa di Svizzera. Contro il FC Schonenwerd-Niedergosgen, formazione di dilettanti, i rossoblù non hanno problemi a dilagare e anche per questo l’allenatore Patrick Rahmen fa un po’ di turnover. Sebastiano Esposito, grande protagonista nell’inizio di campionato, stavolta parte dalla panchina: entra al 74′ al posto di Matias Palacios, già a risultato acquisito. Darian Males, l’altro giocatore che l’Inter ha dato in prestito al club svizzero, ha invece realizzato il gol del momentaneo 0-4 al 53′ e, quattro minuti dopo, ha fornito a Kaly Sène l’assist dello 0-5. Il Basilea tornerà in campo giovedì (ore 19.30) contro l’Hammarby nell’andata dei play-off di Europa Conference League: possibile si riveda Esposito dal 1′.