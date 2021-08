Nainggolan ad Anversa, ma l’Inter non smette di pagarlo: accordo su ingaggio

Nainggolan da ieri è un nuovo giocatore del Royal Antwerp (vedi articolo). Il centrocampista, che martedì ha rescisso il suo contratto con l’Inter, stando a Gazet van Antwerpen riceve comunque ancora qualcosa dai nerazzurri.

CAMBIO DI MAGLIA – Radja Nainggolan ha lasciato l’Inter martedì, con la risoluzione del contratto. Sembrava tutto fatto per il suo ritorno al Cagliari, invece a sorpresa ha firmato ieri per il Royal Antwerp. Ossia è tornato nella sua città d’origine, Anversa. Secondo Gazet van Antwerpen lo stipendio che riceverà per il ritorno in Belgio (dove non ha mai giocato in carriera) è due milioni di euro. Tuttavia il 50% sarà pagato dall’Inter, come parte dell’accordo per la risoluzione. Per il momento Nainggolan non è nella lista UEFA per i play-off di Europa League (giovedì l’andata in casa dell’Omonia Nicosia), ma può essere ancora aggiunto.

Fonte: Gazet van Antwerpen