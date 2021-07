Esposito, il DS del Basilea: «Era nel mirino di altri grandi club! Un talento»

Esposito ieri si è trasferito al Basilea, con l’attaccante classe 2002 che ha commentato il passaggio al club svizzero (vedi articolo). Anche il direttore sportivo degli elvetici, Philipp Kaufmann, si esprime sull’acquisto dall’Inter.

IN PRESTITO – Sebastiano Esposito giocherà in questa stagione al Basilea, nel campionato svizzero. Dopo aver chiuso l’accordo con l’Inter (da cui ha ripreso anche Darian Males), Philipp Kaufmann mostra la sua soddisfazione: «Con l’acquisto di Esposito siamo riusciti a portare al Basilea un giocatore giovane e di grande talento, che era nel mirino anche di altri grandi club. Siamo lieti di essere stati in grado di rafforzare ulteriormente il nostro reparto offensivo con lui».

Fonte: FCB.ch