Inter, operazione sfoltimento per Ausilio: altri giovani in uscita in queste ore

Ausilio in queste ore è impegnato su più tavoli insieme al resto del management dell’Inter lato sportivo. In definizione diverse partenze di giovani profili cresciuti nel vivaio nerazzurro e in cerca di minutaggio altrove

PRESTITI STRATEGICI – In attesa di capire come andrà a finire la questione “legale” che coinvolge Joao Mario (vedi comunicato), che comunque non è più ufficialmente un calciatore dell’Inter, continua l’operazione sfoltimento in casa nerazzurra. A guidarla è il Direttore Sportivo Piero Ausilio, che conosce meglio di tutti i giovani in questione. Salutato l’attaccante Sebastiano Esposito (Basilea), nelle prossime ore toccherà a tre difensori del vivaio. Ad andare via in prestito saranno Andreaw Gravillon (Reims), Lorenzo Pirola (Monza) e Zinho Vanheusden (Genoa). In uscita anche gli ormai ex Primavera. In particolare, gli attaccanti Martin Satriano (Rayo Vallecano?) e Gaetano Oristanio, per cui si prospetta uno scenario alla Samuele Mulattieri (vedi articolo). Con lui anche il portiere Filip Stankovic? Da queste cessioni l’Inter non ricaverà nulla nell’immediato ma si tratta di alcuni dei migliori profili del Settore Giovanile nerazzurro da far crescere come calciatori e asset. Per il “tesoretto” di mercato Ausilio e Beppe Marotta sanno che servirà la cessione di qualche profilo un po’ più maturo.