Esposito: «Basilea, darò tutto per avere successo qui. Molto contento»

Esposito da questo pomeriggio è un nuovo giocatore del Basilea, in prestito dall’Inter (vedi articolo). Il giovane attaccante classe 2002, ai canali ufficiali del club svizzero, dà le sue prime sensazioni dopo la firma.

NUOVA ESPERIENZA – Sebastiano Esposito riparte dalla Svizzera, nella sua prima possibilità di giocare fuori dall’Italia dopo un anno passato in Serie B tra SPAL e Venezia. L’attaccante di proprietà dell’Inter parla del trasferimento: «Sono molto contento di aver firmato per il Basilea. Il club è conosciuto a livello internazionale, e ha un’ottima squadra. Sono un giocatore tecnicamente forte e bravo a livello comunicativo: darò tutto per avere successo qui».

Fonte: sito ufficiale Basilea