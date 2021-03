Eder: «Miranda un amico. Abbiamo riportato l’Inter in Champions League»

Eder è da pochi giorni un nuovo attaccante del San Paolo. Nella formazione brasiliana ritrova Miranda, ex compagno all’Inter. Ecco le sue parole al sito ufficiale del club.

NUOVA VITA, VECCHI AMICI – Eder torna in patria, al San Paolo, dopo l’esperienza al Jiangsu Suning. E c’è ancora molta Inter in questa nuova vita dell’attaccante 34enne. Nel Tricolor Paulista, infatti, l’italo-brasiliano trova Hernan Crespo come allenatore (117 presenze e 45 gol in nerazzurro), e Joao Miranda come difensore. Nelle parole rilasciate al sito ufficiale del club, Eder ricorda i tempi assieme all’Inter: «Il calcio ci dà tanti compagni, ma Miranda è un grande amico. Abbiamo un ottimo rapporto, le nostre famiglie sono sempre insieme. E sono felice di poter giocare di nuovo con lui. In Italia siamo riusciti a riportare l’Inter in Champions League dopo un lungo periodo. E poi siamo stati campioni in Cina».

