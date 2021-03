Mihajlovic fa rilassare il Bologna prima dell’Inter: solo i nazionali in campo

Il punto sul Bologna di Sinisa Mihajlovic, ad una settimana circa dalla sfida contro l’Inter. I rossoblu (tranne i nazionali) si godranno un altro giorno di riposo prima della ripresa

AVVICINAMENTO – Mentre l’Inter di Antonio Conte incrocia le dita per i nazionali, e fa ancora i conti col coronavirus, Sinisa Mihajlovic ha concesso un paio di giorni di riposo al Bologna (vedi articolo). Il club rossoblu tornerà a preparare la sfida contro i nerazzurri, in programma sabato sera, da martedì.

PIANI STRAVOLTI – La giornata di ieri è stata sconvolta dalla notizia della positività di Lukasz Skorupski (vedi articolo). Con molta probabilità, Mihajlovic sarà costretto a cambiare i suoi piani per la porta, in vista della gara con l’Inter. Nel frattempo, però, anche i rossoblu tengono d’occhio i propri nazionali impegnati nella giornata di oggi.

I NAZIONALI – Il primo a scendere in campo è stato l’Under 21 islandese Andri Baldursson, vittorioso 0-2 contro la Danimarca. Con la nazionale maggiore danese è invece sceso in campo Andreas Skov Olsen, impegnato per circa un tempo nella larghissima vittoria contro la Moldavia. In Bulgaria-Italia, sono impegnati Antov e Soriano, mentre la Svezia di Mattias Svanberg sta giocando contro il Kosovo. Scenderà in campo alle ore 22, infine, il quarto portiere del Bologna Sebastian Breza, nel match tra Isole Cayman e Canada.